غضب في المغرب على صديق الملك بسبب الصحراء الغربية

أشعل رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بن يامين ميليكوفسكي نتنياهو، وصديق العاهل المغربي، محمد السادس، غضبا عارما في المغرب، بسبب إظهاره لخارطة المغرب الحقيقية ودون الصحراء الغربية.

وخلال لقاء تلفزيوني له، أمس الخميس، على قناة “تي أف أن” الفرنسية الحكومية، رفع نتنياهو، صورة لخريطة شمال أفريقيا تظهر المملكة المغربية في حجمها الحقيقي والمعترف به دوليا، دون إدراج الصحراء الغربية في خريطة المغرب، على غرار ما يقوم به المخزن ويروج له منذ سنوات طويلة.

ويُظهر تصرف نتنياهو، حقيقة الموقف الصهيوني من قضية الصحراء الغربية وأن تطبيع المخزن مع الكياني، وفق اتفاقية أبراهيم التي كان راعيها الأول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لا يشمل اعتراف الكيان بأحقية المغرب في الصحراء الغربية، وفق ما يروّج له النظام المغربي.

وليست هاته هي المرة الأولى التي يُظهر فيها نتنياهو، خريطة المغرب في حجمها الحقيقي، حيث سبق أن نشر فيديو من مقر حكومته في “تل أبيب” خريطة المغرب دون الصحراء، وكان ذلك أيام قليلة من عملية التطبيع بين الكيان والمخزن.