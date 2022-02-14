غضب في المغرب وحملة لمقاطعة بسكويت كتبت على أغلفته عبارات مشينة!
تداول نشطاء مغاربة بكثير من الغضب صورة لأغلفة بسكويت مكتوب عليها عبارات مشينة، وطالبوا بمقاطعة المنتوج المخل بالقيم المجتمعية.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تعمدت شركة ميراندينا وضع عبارات مختلفة على أغلفة البسكويت، منها ما هو خادش للحياء العام.
عبارات “خادشة للحياء”.. على أغلفة بسكويت جديدة تثير غضب الشعب المغربي
#مقاطعة_ميراندينا pic.twitter.com/uW2DFwvLzT
— 🇸🇦 ﮼إحـــســــاس 🇸🇦 (@Ehsas0506) February 12, 2022
وتضمنت العبارات المرفقة كلمات مستقاة من قاموس الحب والعشق، فضلاً عن بعض الإيحاءات الجنسية، معبرين عن رفضهم التام لتداول هذه المنتجات المخلة بقيم المجتمع.
“كنبغيك” و”منقدرش نساك” .. عبارات خادشة للحياء على غلاف “بسكويت” تثير جدلًا في المغرب!https://t.co/p1OV25N0XY#مقاطعة_ميراندينا pic.twitter.com/AVGCxODIjl
— البوابة (@Albawaba) February 14, 2022
وحملت “مرندينا” في حلتها الجديدة، رسومات لفتاة وشاب وهما يتلفظان كلمات “كنبغيك” وأخرى تقول “منقدرش ننساك”، “توحشتك” و”راك ديما فقلبي”.
حتى ميراندينا غادي تشوف معنا ساعات في الجحيم ابتداء من مول الحانوت ومن الحب ما قتل. واحبو تصحو قالك كلمات خادشة يارب انك غفور رحيم . pic.twitter.com/wMOvf0nw3M
— samar Bahja (@samarsamarsama) February 9, 2022
وأطلق مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الشركة خشية وصول منتجاتها للمراهقين، وتم تداول هاشتاغ “#قاطعوا_ميراندينا” على نطاق واسع.
نوحدو هاد الهشتاغ على هاد المخدر وتلاعب بالأطفال والمراهقين…#مقاطعة_ميراندينا pic.twitter.com/hEuvl2pYA0
— ( الحـريزي حميد) Al-Harizi hamid (@elharizihamid) February 8, 2022
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الشركة بالصمت ولم ترد على الحملة ولا على الانتقادات قال مغردون إنها وصلت لهدفها وهو التعريف بمنتوجها.
#مقاطعة_ميراندينا.
ميرندينا وصلت الهدف من عمل هذا الخادش للحياء.
هذا ماتريده الشركه .
احيانا النقد يكون شهره للمنتج.
— محمد البشر (@mohed60) February 13, 2022