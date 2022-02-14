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جواهر

غضب في المغرب وحملة لمقاطعة بسكويت كتبت على أغلفته عبارات مشينة!

نادية شريف
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غضب في المغرب وحملة لمقاطعة بسكويت كتبت على أغلفته عبارات مشينة!

تداول نشطاء مغاربة بكثير من الغضب صورة لأغلفة بسكويت مكتوب عليها عبارات مشينة، وطالبوا بمقاطعة المنتوج المخل بالقيم المجتمعية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تعمدت شركة ميراندينا وضع عبارات مختلفة على أغلفة البسكويت، منها ما هو خادش للحياء العام.

وتضمنت العبارات المرفقة كلمات مستقاة من قاموس الحب والعشق، فضلاً عن بعض الإيحاءات الجنسية، معبرين عن رفضهم التام لتداول هذه المنتجات المخلة بقيم المجتمع.

وحملت “مرندينا” في حلتها الجديدة، رسومات لفتاة وشاب وهما يتلفظان كلمات “كنبغيك” وأخرى تقول “منقدرش ننساك”، “توحشتك” و”راك ديما فقلبي”.

وأطلق مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الشركة خشية وصول منتجاتها للمراهقين، وتم تداول هاشتاغ “#قاطعوا_ميراندينا” على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الشركة بالصمت ولم ترد على الحملة ولا على الانتقادات قال مغردون إنها وصلت لهدفها وهو التعريف بمنتوجها.

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