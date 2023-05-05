غضب في زيمبابوي بسبب امتلاك ابنة الرئيس السابق قصرا في دبي

سلطت قضية الطلاق بين ابنة رئيس زيمبابوي السابق، وزوجها الضوء على الثروة الهائلة التي جمعتها الأسرة من بينها قصر في دبي، ما أثار غضب الزيمبابوين.

وتقدمت بونا موغابي، 33 عاما، بطلب الطلاق من طيار شركة الطيران السابق، وطالبت بتقسيم الأصول ليتم التعامل معها في قضية قضائية منفصلة.

ويطالب زوجها بحضانة مشتركة لأبنائهما الثلاثة ونصيب من الممتلكات، والتي تشمل ما لا يقل عن 21 مزرعة، بعضها استولت عليه عائلة موغابي أثناء الاستيلاء على المزارع البيضاء قبل نحو عقدين.

وأفاد تشيكور، زوجة ابنة الرئيس السابق ان العائلة أيضا تمتلك 25 عقارا سكنيا بما في ذلك فيلا فاخرة في دبي، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 80 مليون دولار، والسيارات الفاخرة، والمعدات الزراعية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا.

ويقول إنهم استحوذوا على الأصول منفردين أو مجتمعين خلال زواجهما، من خلال الميراث والتبرعات من الرئيس الراحل للأعمال المنجزة نيابة عنه.

وتلقى الزيمبابويون بصدمة وغضب تقارير عن مستوى الثروة التي جمعها واحد فقط من أبناء موغابي.

ردا على ذلك، نفى المتحدث باسم موغابي أن يكون الزوجان يمتلكان 21 مزرعة.

وكتب على تويتر: “كل الأراضي الزراعية ملك للحكومة، ويستخدمها المزارعون على أساس الإيجار”.

وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن “يثير السياسة أو الجدل بشأن المزارع الـ 21 التي يُزعم أنها مملوكة لبونا وزوجها المنفصل عنها”.، وفقا لموقع “بي بي سي”.

يجدر بالذكر أن موغابي توفي في عام 2019 عن عمر يناهز 95 عاما، دون أن يترك وصية.