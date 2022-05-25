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غضب في موريتانيا من زيارة محامين للأراضي الصحراوية المحتلة

الشروق أونلاين
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غضب في موريتانيا من زيارة محامين للأراضي الصحراوية المحتلة
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تعبيرية

ندّد حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليساري المعارض، بزيارة وفد موريتاني يضم 44 محامياً عضواً في سلك المحامين الموريتانيين، لمدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية.

ويجري وفد المحامين الموريتانيين زيارة لمدينة الداخلة المحتلة، في إطار دورة تكوينية. وقد أصدر حزب قوى التقدم الموريتاني بياناً مندداً بزيارة المحامين إلى المدن الصحراوية المحتلة.

وجاء في بيان الحزب: “التعاون بين محامين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية طبيعي.  إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني”.

وأضاف:”حضور المحامين الموريتانيين في هذه المدن الصحراوية، قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية، مع كونه انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة”.

وتابع:”يحث الحزب جميع الأحزاب الوطنية الموريتانية، على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا. وبخاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات رسمية”.

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