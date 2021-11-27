أثار “فيفا” غضب واستياء المغربيين، بعدما نشر على صفحته، صورة ترويجية للمونديال، تحمل طابعا معماريا مغربيا نسبته لقطر.

ونشرت صفحة، “فيفا” صورة ترويجية للملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات المونديال القطري، ظهرت فيها ثلاثة أبواب تشبه إلى حد كبير الأبواب المتواجدة بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية، حيث نسبت الصفحة المذكورة المعمار لدولة قطر.

واعتبر المغاربة في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصورة تحمل إرثا معماريا مغربيا أصيلا منسوبا لقطر.

وعبر الكثير من الرواد المغاربة عن سخطهم واستيائهم مما وصفوه بـ”سرقة” و”قرصنة” التراث المعماري المغربي واستغلاله تجاريا في كأس العالم.

و كان المغزى من الأبواب الثلاثة في الصورة الـتأشيرات المتبقية لمنتخبات قارة أوروبا في الملحق الأوروبي للتأهل لمونديال قطر.

وسحبت صفحة “فيفا” الصورة، بعد حالة الغضب والاستياء والجدل الواسع المعبر عنها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.