-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول حالة الطقس: ثلوج بسمك 15 سم عبر 17 ولاية
رياضة

غضب مغربي بسبب صورة ترويجية لـكأس العالم

سليم.ع
  • 2680
  • 0
غضب مغربي بسبب صورة ترويجية لـكأس العالم

أثار “فيفا” غضب واستياء المغربيين، بعدما نشر على صفحته، صورة ترويجية للمونديال، تحمل طابعا معماريا مغربيا نسبته لقطر. 

 ونشرت صفحة، “فيفا” صورة ترويجية للملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات المونديال القطري، ظهرت فيها ثلاثة أبواب تشبه إلى حد كبير الأبواب المتواجدة بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية، حيث نسبت الصفحة المذكورة المعمار لدولة قطر.

واعتبر المغاربة في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصورة تحمل إرثا معماريا مغربيا أصيلا منسوبا لقطر.

وعبر الكثير من الرواد المغاربة عن سخطهم واستيائهم مما وصفوه بـ”سرقة” و”قرصنة” التراث المعماري المغربي واستغلاله تجاريا في كأس العالم.

و كان المغزى من الأبواب الثلاثة في الصورة الـتأشيرات المتبقية لمنتخبات قارة أوروبا في الملحق الأوروبي للتأهل لمونديال قطر.

وسحبت صفحة “فيفا” الصورة، بعد حالة الغضب والاستياء والجدل الواسع المعبر عنها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

مقالات ذات صلة
الجزائري هواري طويل يتصدر قائمة هدافي الدوري العراقي

الجزائري هواري طويل يتصدر قائمة هدافي الدوري العراقي

الجدل حول قائمة الجزائر في كأس العرب.. بوقرة يخرج عن صمته

الجدل حول قائمة الجزائر في كأس العرب.. بوقرة يخرج عن صمته

هنية يتصل بفتحي نورين وحماس تكرمه على موقفه الداعم لفلسطين

هنية يتصل بفتحي نورين وحماس تكرمه على موقفه الداعم لفلسطين

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

تحفيز مالي لمنتخب السودان قبل مواجهة “الخضر” في كأس العرب

تحفيز مالي لمنتخب السودان قبل مواجهة “الخضر” في كأس العرب

محرز الأول وماندي في حاجة إلى تعادل وبن ناصر يعود

محرز الأول وماندي في حاجة إلى تعادل وبن ناصر يعود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد