“غطت شعرها وليس عقلها”.. تضامن واسع مع مذيعة تعرضت للتهميش بعد ارتدائها الحجاب

تعرضت مذيعة لبنانية للتهميش من طرف إدارة القناة العاملة بها، بعد ارتدائها الحجاب، ما جعلها تنتفض ضد القرار الجائر بحقها، فيما طالبت عديد الأصوات بإنصافها.

وقالت المذيعة ندى الحوت، العاملة في تلفزيون لبنان الرسمي لأزيد من 20 عاما، في مقابلة خاصة مع “وكالة أنباء تركيا” إنها منعت من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها للحجاب.

وأضافت أنها كانت تقدم برنامج “اقتصادنا مع ندى الحوت”، الذي يستضيف محللين اقتصاديين ويجري تحقيقات حول مواضيع اقتصادية، موضحة: “بعد أن ارتديت الحجاب، طلبت مني إدارة التلفزيون إجراء المقابلات مع الضيوف خارج الاستديو بدلا من داخله”.

وتابعت أن القرار كان بحجة منع الظهور بالشعائر الدينية، مشددة على أنها لم تجد أي قانون يمنع ظهور المحجبات على شاشة التلفزيون، ولافتة إلى أنها تعرضت لحملة من التهميش بعد ارتدائها الحجاب.

وأظهرت الحوت استياءها من التغييرات التي تم إجراؤها على برنامجها، حيث تم استبدالها بشخص آخر يقوم بتقديم التقارير خارج الاستديو لتحقيق شرط عدم ظهورها محجبة، مع تغيير عنوان البرنامج ووضع تعديلات أخرى، مما أدى إلى تحول دورها من إعلامية إلى معدة برامج.

وتساءلت في ختام حديثها عن مصيرها المهني، مشيرة إلى أنها تواجه تحديات بسبب ارتدائها الحجاب، وقالت: “هل أصبح حجابي عائقًا أمام ممارستي لمهنتي الصحفية والإعلامية؟”.

وتضامن نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع المذيعة اللبنانية، حيث أعرب حقوقيون ورجال دين عن استيائهم من هذا القرار الجائر الذي يمنع ظهور المحجبات على شاشات تلفزيون بلد عربي ومسلم.

وطالب الحقوقي اللبناني طارق شندب بتدخل المراجع الدينية لمتابعة قضية الحوت، مشددًا على أن هذا التصرف يدل على استهتار بالشعائر الدينية المكفولة في الدستور اللبناني.

#لبنان

منع المذيعة #ندى_الحوت من تقديم برنامجها التلفزيوني بسبب حجابها ، ندى مذيعة تعمل في تلفزيون لبنان الرسمي منذ ٢٥ سنة . ندى تحجبت منذ شهر فمنعت من تقديم برنامجها التلفزيوني الأسبوعي ، هذا التصرف غير القانوني اتجاه مذيعة بسبب حجابها يدل على مستوى الاستهتار بالشعائر الدينية… pic.twitter.com/3UskkewP5A — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) February 23, 2024

كما أشار الشيخ أحمد القصص في خطبة الجمعة إلى أن منع ظهور الإعلامية ندى الحوت من تقديم برنامجها بسبب حجابها يعكس مستوى الاستهتار والتعصب في التلفزيون الرسمي، مبديا أسفه من تحول الحجاب إلى تهمة وعائق.

في ذات السياق استنكرت هيئة علماء المسلمين في لبنان، منع الإعلامية ندى الحوت من الظهور على شاشة التلفزيون، مشددة على أن “التعرض للحجاب خط أحمر في لبنان”.

وجاء في بيان للهيئة: “فوجئنا بخبر صادم من تلفزيون لبنان بمنع الإعلامية الأستاذة ندى الحوت من الظهور على شاشة التلفزيون والاستمرار في برنامجها الاقتصادي الذي اعتاد الناس على مشاهدته لأنها قررت الالتزام بفريضة الحجاب طاعة لله عز وجل”.

وتابع: “إن هذا الإجراء التعسفي يتناقض مع أبسط قواعد احترام الحريات العامة وخاصة حرية التدين وممارسة الشعائر الدينية”.

ودعا نشطاء لضرورة التركيز على الخبرات بدل المظهر، وتشجيع المسلمات على التمسك بهويتهن بدل الانسلاخ والتبعية للغرب.