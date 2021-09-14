-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
ملتميديا
فيديوهات
غلاء الأسعار.. ما السبب؟
الشروق أونلاين
2021/09/14
411
0
شارك المقال
فيديوهات
مقالات ذات صلة
مثل الأيام الخوالي.. رونالدو يبدع في الأولد ترافورد
الإمام خالد صالحي راح ضحية جريمة شنعاء.. فبأي ذنب قتل!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري: مدير سوناطراك يعلن انتهاء الدراسة التقنية
2021/09/13
داميان تارال.. صافع ماكرون يهدد بصفعة جديدة بعد الإفراج عنه
2021/09/12
ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والأول افريقيا؟
2021/09/12
منحة البطالة: رئيس الجمهورية يحدد 4 معايير للمشروع
2021/09/12
الأحوال الجوية: نشرية حول موجة حر ورياح قوية عبر عدة ولايات
2021/09/14
الرأي
المزيد
طالبان.. واللّعب في الكبر!
رياض رمضان بن وادن
2021/09/13
المملكة “الديمقراطية”!
عبد الناصر بن عيسى
2021/09/13
المحليات محلّ تفكير
عمار يزلي
2021/09/13
درسُ الإسلاميين من المغرب!
عبد الحميد عثماني
2021/09/12
محبّة الله أصلُ كلّ خير
سلطان بركاني
2021/09/12