غلاء التذاكر وسرقة 25 محرك طائرة.. الجوية الجزائرية تشكو من حملة تشويه

اشتكت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من تعرضها لحملة تشويه، بعد الانتقادات التي طالتها بخصوص غلاء أسعار التذاكر واتهامها بسرقة 25 محرك طائرة.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إنها تتعرض لحملة تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعادة نشر 3 فيديوهات قديمة نهاية الأسبوع تتحدث عن سرقة 25 محرك طائرة وبيعها في السوق السوداء.

وكان نشطاء قد سحبو من أدراج الماضي ملف الاختفاء الغامض لأزيد من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية.

وقالوا بأن الفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر.

وأضافوا أن المحركات تم إخرجها في شكل دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء.

وبالعودة لأسعار التذاكر ، فقد أكدت الجوية الجزائرية بعد الضجة الحاصلة بشأنها، بأن أسعارها تعتبر الأقل ثمنا مقارنة بأسعار الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن أسعار تذاكرها تعد الأقل ثمنا مقارنة بالأسعار التي تقدمها الشركات المنافسة بالنسبة لنفس الوجهات.