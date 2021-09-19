غلاء التذاكر وسرقة 25 محرك طائرة.. الجوية الجزائرية تشكو من حملة تشويه
اشتكت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من تعرضها لحملة تشويه، بعد الانتقادات التي طالتها بخصوص غلاء أسعار التذاكر واتهامها بسرقة 25 محرك طائرة.
وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إنها تتعرض لحملة تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعادة نشر 3 فيديوهات قديمة نهاية الأسبوع تتحدث عن سرقة 25 محرك طائرة وبيعها في السوق السوداء.
#Air_Algérie ciblée par une campagne sur les réseaux sociaux ?
critiques sur les billets, c’est un véritable ‘’Air Algérie Bashing’’ qui est pratiqué sur les réseaux depuis la fin de cette semaine. Au moins trois anciennes vidéos polémiques ont refait surface pic.twitter.com/a4logkrC0S
— Air Algérie Médias Officiel (@medias_air) September 18, 2021
وكان نشطاء قد سحبو من أدراج الماضي ملف الاختفاء الغامض لأزيد من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية.
وقالوا بأن الفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر.
وأضافوا أن المحركات تم إخرجها في شكل دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء.
🔴🔴 #خبر_مفبرك#الخبر المتداول عن سرقة 25 محرك طائرة الجوية الجزائرية لا أساس له من الصحة
المنشور مفبرك ولم يتم نشره من قبل France 24 ولا وجود له بالموقع ولم يبث على التلفزيون الصورة مركبة ونوعية الخط توضح ذلك ✔️ كما أن الفيديو المتداول قديم أيضا حسب ما وصلتنا من معلومات من pic.twitter.com/Yh2AneAMz5
— عبد الحميد (@1qQ7g38HjY1dJ8q) September 17, 2021
وبالعودة لأسعار التذاكر ، فقد أكدت الجوية الجزائرية بعد الضجة الحاصلة بشأنها، بأن أسعارها تعتبر الأقل ثمنا مقارنة بأسعار الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات.
وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن أسعار تذاكرها تعد الأقل ثمنا مقارنة بالأسعار التي تقدمها الشركات المنافسة بالنسبة لنفس الوجهات.