غلام الله: الصيرفة الإسلامية تحقق المعاملة الحلال والفائدة

بوزيدي يستعرض نجاح التجربة في تحريك الاقتصاد

أكد مشاركون في يوم دراسي بعنوان “مساهمة الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية” بولاية أم البواقي أن الصيرفة الإسلامية تحقق “الحلال والفائدة للمواطنين والمستثمرين”.

وأفاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، الذي أشرف، الإثنين، على هذا اليوم الدراسي ببلدية أولاد حملة بحضور ممثلين عن مختلف البنوك الجزائرية وأئمة ومهتمين بالموضوع في تصريح للصحافة، أن “المواطن أو المستثمر يبحث عن الحلال في معاملاته ويتجنب الربا الذي لا ينفع وهو ما تحققه الصيرفة الإسلامية عبر عدة صيغ كالمرابحة و المشاركة”.

وأردف غلام الله، بعد أن لفت إلى أن المصارف الإسلامية تشجع المستثمرين ولا تتعامل بالربا، بأن الصيرفة الإسلامية تحقق المعاملة الحلال إلى جانب تحقيق الفائدة.

وقدم من جانبه، كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية، مداخلة بالمناسبة تطرق فيها إلى “نجاح المصارف الإسلامية بالجزائر إلى حد ما في جلب الأموال وتمويل المشاريع الاستثمارية وتحريك الاقتصاد الوطني”.

وأشار بوزيدي إلى أن أعمال المصارف الإسلامية أصبحت ناجحة ويراها الناس في الواقع، كما أنها صارت جذابة لكثير منهم، لافتا إلى مساهمة الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية عن طريق حماية الموارد التمويلية من التبديد ومن استخدام الأموال في مشاريع لا فائدة منها أو معارضة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وثمّن من جانبه عضو المجلس الإسلامي الأعلى والخبير المالي، محمد بوجلال، في مداخلة بالمناسبة، اهتمام المجلس بالصيرفة الإسلامية كونه سباقا من حيث تحسيس السلطات العليا بأهمية التمويل الإسلامي.

للإشارة، فقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي من قبل المجلس الإسلامي الأعلى والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية التابعة له بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.