غلام الله: الصيرفة الإسلامية فرصة للحاق بركب الدول المتقدمة

ثمن، الخميس، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية، باعتبارها مبدأ إسلاميا يتماشى وعصرنة التعاملات المالية، مؤكد أن المجلس الإسلامي الأعلى ومنذ سنة 2017 ذكّر الدولة الجزائرية بهذا المبدأ الإسلامي شاكرا إياها على الاستجابة لهذا المطلب وإصدار القوانين الداعمة لذلك منذ أن كان الوزير الأول الحالي مديرا للبنك المركزي وهو اليوم يتابع هذا الأمر بذات العزيمة تنفيذا لرغبة سياسية من الدولة الجزائرية، جاء ذلك خلال حضور الدكتور بوعبد الله لفعاليات يوم دراسي، حول الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والمنظم الخميس بمقر المجلس الشعبي الولائي بأولاد جلال، بالتنسيق مع بنك البدر وحضور دكاترة مختصين في هذا المجال. كما عرّج ذات المتحدث على أهمية الانخراط في الصيرفة الإسلامية، معتبرا إياها ضرورة ملحة للنهوض واللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعاملات المالية العصرية التي باتت كما قال تتطلب إيداع الأموال في البنوك بعيدا عن تكديسها في البيوت بالطرق التقليدية، فهذه الأموال المودعة، كما قال الدكتور بوعبد الله يمكن استغلالها في المشاريع المنتجة واستثمارات الشباب التي تحقق الأرباح الحلال على حد وصفه لأن الصيرفة الإسلامية تنطلق من مبدأ ازرع تحصد، داعيا جميع البنوك إلى اعتماد مبدأ الصيرفة الإسلامية في مثل هذه الولايات الفتية. ومن جهتهم، قام الأساتذة والدكاترة المحاضرون الذين شاركوا في هذه الندوة، التي حضرتها السلطات الولائية والعديد من الأئمة وإدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتقديم شروحات مطولة ومفصلة حول كل ما له علاقة بالصيرفة الإسلامية ونجاحها في كثير من الدول العربية والإسلامية.