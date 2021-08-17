غلام الله: منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من الجزائر

شدد على ترك القضاء يفصل في جريمة بن إسماعيل

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إلى “التمسك بالوحدة الوطنية وترك القضاء يتولى أمر من قاموا باغتيال جمال بن إسماعيل”.

وفي تصريح للصحافة قبل انطلاق قافلة تضامنية نظمها المجلس اتجاه الأربعاء نايث إيراثن بتيزي وزو، دعا غلام الله الأمة الجزائرية إلى أن “تثق في نفسها وأن تؤمن بوحدتها وفي حقها في الحرية”، وترك مسألة اغتيال جمال بن إسماعيل للقضاء الذي “نثق فيه وفي أحكامه”.

وأشار أن الذين قاموا بحرق الغابات يريدون أن يشعلوها في قلوب الناس، كما دعا إلى “تهدئة النفوس وأن يعود الإنسان إلى نفسه ويفكر في مصلحة الأمة”، داعيا بالمناسبة المثقفين الجزائريين والمخلصين بصفة خاصة أن يساهموا في “تقريب الناس من بعضهم وتوعيتهم”.

واسترسل قائلا “إن منطقة القبائل خدمت اللغة العربية والإسلام والحديث والتفسير ويكفي أن نذكر من بين علمائها عبد الرحمان الثعالبي ورؤساء زواياها” الذين كان لهم دور في هذا المجال، متسائلا كيف للعدو أن يستطيع المساس بالوحدة الوطنية التي صنعها القرآن والإسلام وكذا ثورة نوفمبر والحركة الوطنية”.

وبعدما شدد على أن منطقة القبائل “جزء لا تتجزأ من الجزائر”، ذكر ذات المسؤول أن “الثقافة الإسلامية” انطلقت من هذه المنطقة التي شهدت فيها، كما أشار، “كتابة قواعد اللغة العربية”.

س. ع