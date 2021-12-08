غلام سيُكرَّم في إيطاليا بِسبب العمل الخيري

سَيُحظى اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام بِتكريم، خصّته على شرفه إحدى الجمعيات الإيطالية.

وسيكون فوزي غلام في هذا التكريم بِرفقة زميله السنيغالي كاليدو كوليبالي، الثنائي الذي يُشكّل جزءا من خط دفاع فريق نابولي الإيطالي.

وسيحتضن حفل التكريم مسرح مدينة نابولي الإيطالية مساء هذا الجمعة، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الأربعاء.

ويأتي هذا التكريم بِمثابة إشادة وتشجيع من قبل مسؤولي الجمعية الإيطالية، للاعبَين غلام وكوليبالي، على نشاطَيهما الخيري خارج أسوار ملاعب كرة القدم.

ويُقدّم غلام وكوليبالي مساعدات اجتماعية قيّمة لِأطفال المستشفيات، والمُشرّدين، وغيرهم من الفئات الهشّة، بعيدا عن أضواء الإعلام. كما جاء في بيان هذه الجمعية الإيطالية، ونقلته الصحافة المحلية.