غلام على بعد خطوة من التوقيع لنادي بينيفنتو الإيطالي

أزمته تقترب من الانفراج

تقترب وضعية المدافع الأيسر الجزائري، فوزي غلام، للانفراج بعد ما أن أصبح قريبا أكثر من أي وقت من التوقيع لفريق جديد.

ويعاني لاعب نابولي سابقا من شبح البطالة منذ انتهاء عقده مع هذا الأخير في شهر جوان الماضي، حيث لم يوفق في إيجاد ناد جديد له خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية.

وكشفت مصادر إعلامية إيطالية، أن النجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو، مدرب نادي بينيفنتو، حاليا طالب إدارة فريقه التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام.

وأضافت ذات المصادر، أن كانافارو مدرب الفريق الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية وضع فوزي غلام ضمن أولوية أولوياته من أجل تدعيم خط دفاعه، خاصة وأن الدولي الجزائري أعطى موافقته، ومن الممكن أن يوقع على عقده الجديد مع نادي بينيفينتو خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن غلام لديه الحق في الإمضاء لأي فريق بدون انتظار الميركاتو الشتوي مثل ما تنص عليه قوانين الفيفا كونه لاعبا حرا..