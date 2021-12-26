غلام في أمريكا يُتابع بطولة كرة السلة

يقضي اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام احتفالات رأس السنة الميلادية، بِالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتاد فوزي غلام القاعة الرياضية الشهيرة “ماديسون سكوير غاردن”، وتابع مباراة بطولة الكرة السلة بين فريقَي نيويورك نيكس وأطلنطا هوكس، مساء السبت.

ويعشق مدافع فريق نابولي رياضة كرة السلة الأمريكية، ومنافسة “إن بي آي”. استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة الإيطالية.

وسافر فوزي غلام إلى أمريكا مستغلا توقف البطولة الإيطالية، بِسبب احتفالات رأس السنة الميلادية.

وشارك فوزي غلام في مباراة فريقه نابولي والضيف نادي سبيزيا، بِرسم منافسة البطولة الإيطالية مساء الأربعاء الماضي. فيما بُرمجت المباراة المقبلة لِأشبال المدرب لوتشانو سباليتي بِتاريخ الـ 6 من جانفي القادم.