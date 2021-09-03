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رياضة

غلام لن يلعب الدوري الأوروبي

علي بهلولي
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غلام لن يلعب الدوري الأوروبي

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام مع فريقه نابولي الإيطالي، منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022.

ومعلوم أن المدافع غلام (30 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وكشفت إدارة نادي نابولي في أحدث بيان لها عن قائمة لاعبي فريقها الكروي، المعنيين بِخوض منافسة الدوري الأوروبي. وقد خلت من اسم فوزي غلام.

ومازال غلام لم يعد بعد إلى المنافسات الرّسمية، نظير اكتفائه هذه الأيّام بِخوض الحصص المرانية. بعد عملية جراحية على مستوى الرّكبة أجراها في شهر مارس الماضي، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وبِالمقابل، ضمّت اللائحة اسم مواطنه صانع الألعاب آدم الوناس، الذي مازال يرتبط مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنتهي مدّته في الـ 30 من جوان 2022.

ويلعب فريق نابولي الإيطالي منافسة الدوري الأوروبي، في فوج يضمّ نوادي: ليستر سيتي الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي وليجيا البولوني.

وينطلق دور المجموعات في الـ 15 من سبتمبر الحالي، ويُسدل الستار بِإجراء الجولة السادسة والأخيرة في الـ 9 من ديسمبر المقبل.

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