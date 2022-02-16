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رياضة

غلام وآدم الوناس يتأهّبان لِمواجهة “البارصا”

علي بهلولي
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غلام وآدم الوناس يتأهّبان لِمواجهة “البارصا”

يُشارك اللاعبان الجزائريان فوزي غلام وآدم الوناس، في مباراة فريقهما نابولي الإيطالي والضيف نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، الأربعاء، عن قائمة تضمّ 21 لاعبا لِمواجهة “البارصا”، تضمّنت المدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس.

وتُجرى المباراة بِملعب “كامب نو” التابع لِنادي برشلونة الإسباني، مساء هذا الخميس. ضمن إطار ذهاب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وكان فوزي غلام قد غاب عن فريقه نابولي في النصف الأوّل من الموسم الحالي، لأن المدرب سباليتي لم يُدرجه في الصيف الماضي ضمن قائمة لاعبي الدوري الأوروبي، بِسبب معاناة المدافع الجزائري من إصابة. وهاهو غلام يُدمج مستفيدا من لوائح المنافسة، التي تسمح بِتجديد القائمة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي. أمّا آدم الوناس، فشارك في 4 لقاءات من أصل 6 مواجهات لِفريقه نابولي في الدوري الأوروبي، يوجد بينها لقاء خاضه أساسيا، وسجّل هدفَين.

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