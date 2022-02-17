غلام وآدم الوناس يجلبان تعادلا من برشلونة

تعادل فريق نابولي الإيطالي سهرة الخميس، بِنتيجة هدف لِمثله مع مضيفه نادي برشلونة الإسباني.

واحتضن ملعب “كامب نو” بِبرشلونة أطوار هذه المباراة، ضمن إطار ذهاب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي. تحت إدارة تحكيم من رومانيا.

ودخل اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقه نابولي متعادلا في النتيجة بِهدف في كلّ شبكة. أمّا مواطنه وزميله المدافع فوزي غلام، فاكتفى بِمتابعة اللقاء من دكّة البدلاء.

وتُجرى مباراة العودة بِإيطاليا، سهرة الخميس المقبل.

وتلوح فرص فريق فوزي غلام وآدم الوناس جدّ وافرة في بلوغ الدور ثمن النهائي، ولكن الأمور لم تُحسم بعد، دون إغفال خبرة “البارصا” في المنافسات الأوروبية.