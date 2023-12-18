غلام وبولاية الأبرز لتدعيم الخضر في “الكان “

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي أمام أسبوع حاسم من أجل تحديد القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة، بعد إصابة بعض اللاعبين وتألق أخرين مع فرقهم، قد يجعل جمال بلماضي يفكر مليا من أجل الذهاب لأبيدجان بكتيبة جاهزة بدنيا وفنيا.

وسيكون منصب الظهير الأيسر أكبر هم لبلماضي، بعد عودة ايت نوري إلى المنافسة عقب الإصابة التي تعرض لها، لكن غياب بدائل جاهزة على غرار حجام الذي يعاني في كرسي احتياط نانت، بالإضافة إلى أحمد توبة الغائب عن فريق ليتشي الإيطالي، قد يحول اهتمام بلماضي إلى الحرس القديم، أبرزهم فوزي غلام الذي يقدم بداية موسم أكثر من رائعة مع هاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى خبرته الكبيرة داخل الأدغال الإفريقية.

كما أعاد وسط ميدان الغرافة القطري فريد بولاية نفسه إلى الواجهة، بعد المستوى الأكثر من الرائع الذي يقدمه في الدوري القطري، رسمته كأفضل لاعب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في دوري “إكسبو” القطري، حيث سيكون حل أكثر من مهم لجمال بلماضي، بالنظر لتعدد مناصبهفي صناعة اللعب أو اللعب على الرواقين، وقد يكون أفضل بديل لنجم روما الإيطالي حسام عوار الذي أصيب خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شيريف لحساب دوري المؤتمرات الأوروبي.