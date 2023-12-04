غلام يبعث رسائل إلى بلماضي وقد يكون مفاجأة “الكان”

يقدّم مستويات متميزة مع "هاتاي سبور" التركي

يتواجد الظهير الأيسر السابق للخضر، فوزي غلام، في أفضل أحواله البدنية، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة النادي التركي هاتاي سبور، والتي جعلت الإعلام الإيطالي يرشّح عودته لـ”الكالتشيو” الإيطالي من بوابة نادي روما خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وسيكون نجم نابولي السابق ورقة إضافية في يد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على الجانب الأيسر، خاصة وأن الوحيد الذي أقنع في ذلك المنصب هو ريان آيت نوري، وكذلك الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها غلام إفريقيا، ومعرفته الكبيرة بالمجموعة، قد تسهل اندماجه مع الخضر في حال تم استدعاءه لـ”الكان”، وكذلك قوته دفاعيا وهجوميا، وهو الأمر الذي تتطلبه الكرة الإفريقية.

خصائص فوزي غلام قد تفتح الباب أمامه للعودة إلى صفوف الخضر، خاصة وأن رامي بن سبعيني أصبح يشكّل ثنائي الدفاع مع عيسى ماندي، في حين يتواجد آيت نوري وحيدا في الرواق الأيسر، بالنظر لتواجد ياسر لعروسي دون منافسة مع فريقه شيفيلد يونايتد، والمستويات المتذبذبة لأحمد توبة مع المنتخب، حيث يعتبر غلام الحل الأمثل للخضر خلال الاستحقاقات القادمة.

يذكر أن فوزي غلام بقي دون فريق لـ6 أشهر، قبل أن يلتحق جانفي 2023 بنادي أنجي الفرنسي، الذي غادره الصائفة الماضية بعد سقوطه إلى “الليغ2″، لينضم إلى هاتاي سبور التركي ويقدّم مع الأخير مستويات كبيرة بمشاركته في 10 مناسبات منها 9 كأساسي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.