غلام يتّجه إلى الخروج من النّفق المظلم

بدأ اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام يخرج من النّفق المظلم، بعد غياب دام 7 أشهر بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة.

ويُمكن للمدافع غلام أن يخوض أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد، لمّا يُواجه فريقه نابولي الزّائر نادي تورينو في الـ 17 من أكتوبر الحالي، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الإيطالية.

وقد يلجأ التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي في مواجهة تورينو، إلى إدخال غلام بديلا بعد نحو ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، ويُعوّض زميله الأساسي ماريو روي. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأحد.

وجاء الفرج مضاعفا إلى بيت غلام، ذلك أن الناخب الوطني جمال بلماضي تحدّث عن مدافع فريق نابولي، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة النيجر. وثمّن القدرات الفنية للاعب غلام، وقال إنه مازال يُدرج هذا المدافع الأيسر في القائمة الموسّعة لـ “محاربي الصّحراء”.

لكن تبقى فرص عودة فوزي غلام إلى المنتخب الوطني ضئيلة، لِوفرة لاعبي مركز مدافع أيسر، على غرار رامي بن سبعيني ومحمد فارس وأحمد توبة ونوفل خاسف وأيوب عبدلاوي.