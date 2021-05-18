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رياضة
نادي نابولي

غلام يعود إلى أجواء التدريبات

علي بهلولي
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غلام يعود إلى أجواء التدريبات

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات في صفوف فريقه نابولي الإيطالي.

وأجرى فوزي غلام حصة مرانية على انفراد داخل القاعة، وذلك لِتقوية العضلات. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الثلاثاء.

وكان المدافع غلام قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الرّباط الصّليبي) شهر مارس الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان، حيث لن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتى يحين موعد الاستحقاق المقبل.

ومازال فوزي غلام (30 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

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