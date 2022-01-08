غلام يعود لينافس بن سبعيني وشتي على منصب مدافع أيسر

بعد أن لعب أقوى مباراة في الدوري الإيطالي أمام جوفنتوس

تحدث الإعلام الإيطالي بكثير من الإشادة بعودة الدولي الجزائري فوزي غلام لمنصب أساسي في ناديه نابولي خلال المباراة الكبيرة التي لعبت في عرين جوفنتوس من أجل رحلة السعي للحصول على أول لقب لنابولي منذ عهد الظاهرة الراحل مارادونا، حيث يحاول نابولي تكريم لاعبه السابق بلقب طال انتظاره.

ومن جميل الصدف بالنسبة لنادي نابولي إصابة المدافع البرتغالي ماريو روي، وهو ما جعل المدرب الإيطالي لنادي نابولي سباليتي يراهن على فوزي غلام، الذي لعب لأول مرة كأساسي على مدار 90 دقيقة في أقوى مباراة على الإطلاق أمام مهاجمي جوفنتوس الذين لعبوا الكل من أجل الكل، للحاق بأصحاب المقدمة، ولكنهم اصطدموا بدفاع صلب، افتقد السينغالي كوليبالي، لكنه استرجع الكبير فوزي غلام، الذي ذكّر أنصار نابولي بغلام المدافع المساعد للهجوم، حيث كان منذ أربع سنوات أحسن مدافع أيسر في العالم برفقة نجم ريال مدريد البرازيلي مارسيلو.

قدّم نابولي مباراة كبيرة وكان قريبا من الفوز، حيث سجل له البلجيكي مارتينس هدفا في الشوط الأول، وكاد الفريق أن يحقق مبتغاه لولا هدف لجوفنتوس في الشوط الثاني، وترك نابولي متأخرا عن الرائد الإنتر بست نقاط، وأحسن من جوفنتوس بخمس نقاط كاملة.

في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي عاد المدافع الجزائري محمد فارس لأجواء المنافسة بعد غياب بسبب الإصابة، حيث دخل مع ناديه جنوة في الدقيقة 64، وتعادل فريقه في ساسولو، كما عاد غلام وبقوة بدليل أنه حصل على علامة 7.5 كأحد أحسن اللاعبين في المباراة، وصار تواجده في مباراة اليوم الأحد أمام سامبودوريا شبه مؤكد، وقد تعلن هذه المباراة صراحة العودة الحقيقية للاعب مازال في ربيعه الثلاثين وقادر على مساعدة الخضر المتواجدين في الكامرون بلاعبين من المدرسة المحلية وهما ابني قسنطينة وعنابة بن سبعيني وشتي.

خلال مباراة جوفنتوس القوية بدا في الشوط الثاني فوزي غلام، متجاوزا للهاجس النفسي من خلال خوفه من الإصابة، ولعب بكل قوة وبالأناقة المعروف بها، وتواجد في جهته عدد من نجوم جوفنتوس العالميين مثل موراتا وديبالا وغيرهما ولكنه حافظ على توازنه من دون أي خطأ، وهو ما أفرح أنصار نابولي وأشادت به الصحافة الإيطالية، لولا هدف كييزا المباغت في الشوط الثاني الذي حرم نابولي وغلام من فوز كبير.

منذ أشهر تحدث غلام عن حلم حياته في العودة لـ”الخضر” والمشاركة في مونديال قطر، كما تحدث جمال بلماضي عن القيمة الفنية لغلام، ولكن المشكلة أن منصب مدافع أيسر صار يعج باللاعبين خاصة أن محمد فارس عاد بقوة وهو لاعب يثير إعجاب الناخب الوطني لأنه متعدد المناصب، وتبقى عودة غلام مرهونة بما يقدمه في المباريات القادمة سواء في الدوري الإيطالي المثير هذا الموسم في وجود فريقي ميلانو وجوفنتوس ونابولي وأيضا في أوربا ليغ، حيث سيواجه نابولي بغلام ووناس فريق برشلونة.