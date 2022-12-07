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رياضة

غلام يعود ويقترب من هذا النادي

علي بهلولي
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غلام يعود ويقترب من هذا النادي
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فوزي غلام بِزيّ فريقه السابق نابولي الإيطالي.

أوشك اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام أن يعود إلى المنافسات الرّسمية، مع فريق جديد.

ولا ينتمي المدافع غلام (31 سنة) إلى أي نادٍ، منذ انقضاء مدّة عقده مع فريق نابولي الإيطالي في الـ 30 من جوان الماضي.

ويقترب غلام من إمضاء عقد الانضمام إلى نادي سانت إيتيان، كما ذكره موقع “سبور فرانس” في أحدث تقرير له بِهذا الشّأن.

وسبق لِفوزي غلام أن تكوّن بِمدرسة نادي سانت إيتيان الفرنسي، وارتقى بعدها إلى فئة الأكابر، ومثّل ألوان هذا الفريق ما بين 2010 و2014.

ويتذيّل فريق سانت إيتيان لائحة ترتيب بطولة فرنسا للقسم الثاني في المركز الـ 20، بعد مرور 15 جولة.

وكانت رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة قد أوقفت بطولة القسم الثاني في الـ 12 من نوفمبر الماضي، بِسبب تنظيم كأس العالم 2022 بِقطر. على أن يُستأنف المشوار في الـ 26 من ديسمبر الحالي.

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