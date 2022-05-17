غلام يقترب من هذا الفريق

يلوح فريق أوروبي في الأفق، ترغب إدارته في انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنقضي مدّة عقد فوزي غلام (31 سنة) مع نادي نابولي، في الـ 30 من جوان المقبل. عِلما أن إدارة الفريق الإيطالي أعلمت المدافع الجزائري في تاريخ سابق، بِعدم تجديد العقد.

وسيخوض غلام آخر مباراة له مع فريق نابولي الأحد المقبل، ضد المضيف نادي سبيسيا. ضمن إطار الجولة الـ 38 والختامية من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل مسؤولو نادي لاتسيو الإيطالي في مفاوضات مع مُمثّلي أعمال غلام، على أمل انتدابه هذه الصائفة.

ويُشرف على أعمال فوزي غلام “المناجير” البرتغالي الشهير جورجي مينديز، مثلما هو الشأن لِكريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا وجوزي مورينيو.

ويعرف التقني ماورتيسيو ساري مدرب فريق لاتسيو جيّدا لاعبه الجزائري، وهو وراء الرّغبة في انتدابه. يقول الموقع المحلّي “توتو ميركاتو” في تقرير له نشره، الثلاثاء.

وكان ماوريتسيو ساري قد درّب فوزي غلام في فريق نابولي، ما بين صيفَي 2015 و2018. مع الإشارة إلى أن هذا التقني يرتبط مع نادي لاتسيو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.

وفي حال انضمامه إلى فريق لاتسيو، سيلعب فوزي غلام منافسة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ذلك أن نادي “النّسور” يتموقع خامسا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا، قبل جولة عن إسدال الستار. وسيُهني الموسم في هذا المركز، أو الرّتبة السادسة كأسوأ احتمال.

وما زال فريق لاتسيو يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري محمد فارس (26 سنة/ مصاب حاليا)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت تقارير صحفية فرنسية صادرة، الثلاثاء، أن الفريق المحلّي أولمبيك مرسيليا يرغب بِدوره في انتداب فوزي غلام هذه الصائفة.