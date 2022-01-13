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رياضة

غلام يُودّع منافسة كأس إيطاليا

علي بهلولي
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غلام يُودّع منافسة كأس إيطاليا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام وفريقه نابولي مساء الخميس، منافسة كأس إيطاليا.

جاء ذلك عقب خسارة فريق نابولي بِنتيجة (2-5) بعد الوقت الإضافي أمام منافسه نادي فيورنتينا، بِرسم الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إيطاليا.

وشارك المدافع فوزي غلام أساسيا ضد فيورنتينا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 83، وحينها كان فريقه نابولي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وطرد الحكم لاعبا من فريق فيورنتينا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل، ولاعبَين من نادي نابولي في الدقيقة الـ 84 والوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني. عِلما أن فيورنتينا سجّلت خماسيتها في الدقائق الـ 41 والـ 58 والـ 105 والـ 108 والـ 119، وأمضت نابولي توقيعَيها في الدقيقة الـ 44 والـ 90+5.

وغاب اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس عن فريقه نابولي، في مواجهة نادي فيورنتينا، لِوجوده مع “الخضر” بِالكاميرون، من أجل خوض البطولة الإفريقية.

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