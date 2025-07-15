غلق الباب في وجه المتاجرين بِاللاعبين

أكدت إدارة نادي شباب بلوزداد أن توفيق قريشي هو المسؤول الوحيد عن سياسة انتدابات اللاعبين، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان لها نشرته، الثلاثاء، قالت إدارة نادي الرئيس الجديد بدر الدين بهلول: “تُعلم إدارة نادي شباب رياضي بلوزداد أن السيد توفيق قريشي، المدير الفني الرياضي، هو المخول الرسمي والوحيد لتمثيل النادي في جميع المسائل المتعلقة بـ استقدام وتسريح اللاعبين، سواء مع الأندية أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين. وأي إجراء يتم خارج هذا الإطار لن يُعترف به ولن يُؤخذ بعين الاعتبار”.

ومعلوم أن فريق شباب بلوزداد وفي ظل وجود “الريع” (مجمع مادار)، فإن جشع المتاجرين باللاعبين يتعاظم، خاصة مَن لا يحملون رخصة هذا النشاط.