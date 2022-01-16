غلق الطريق السيار بين البليدة والمدية لمدة 10 أيام

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية، أنه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة لمدة 10 أيام.

وأعلمت المديرية، مستعملي الطريق السيار شمال جنوب المتوجهين من ولاية المدية إتجاه البليدة أنه سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور في الشطر الرابط بين بلديتي المدية والحمدانية الى الطريق الوطني رقم 01 على مستوى محول حوش مسعودي وهذا إبتداءا من يوم الغد الموافق لــ:2022.01.17 لمدة عشرة (10)أيام، بسبب أشغال .

ودعت المديرية مستعملي الطريق الانتباه واحترام إشارات المرور الموضوعة في بداية حركة المرور.