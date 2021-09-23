غلق الطريق السيار شرق غرب الجمعة لمدة ساعة ونصف!

بسبب أشغال تمرير الأسلاك الكهربائية

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق السيار شرق غرب، الجمعة، على مستوى المكان المسمى طواطيح بجسر القادرية ولاية البويرة في كلا الاتجاهين لمدة ساعة ونصف.

وجاء في بيان نشرته صفحة طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، عبر فايسبوك “غلق الطريق السيار شرق غرب غدا على مستوى المكان المسمى طواطيح بجسر القادرية ولاية البويرة في كلا الاتجاهين”

وتابع البيان “غلق الطريق يكون لمدة ساعة ونصف على الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 13:30 زوالا بسبب أشغال تمرير الأسلاك الكهربائية.”

وأوضح البيان “بالنسبة للمتوجهين من البويرة اتجاه الجزائر، سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول الجباحية نحو الطريق الوطني رقم 25 نحو الطريق الوطني رقم 05 نحو المحول الشرقي لمدينة الأخضرية نحو الطريق السيار.”

وأكد مصالح الدرك الوطني “بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو قسنطينة، سيتم تحويل حركة المرور على مستوى المحول الشرقي لمدينة الأخضرية نحو الطريق الوطني رقم 05 نحو الطريق الوطني رقم 25 نحو محول الجباحية نحو الطريق السيار.”