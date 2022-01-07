-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

غلق الطريق السيار شرق غرب بقسنطينة لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 319
  • 0
غلق الطريق السيار شرق غرب بقسنطينة لهذا السبب

أعلنت مصالح الدرك الوطني، الجمعة، عن غلق الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد بولاية قسنطينة بداية من الساعة 10 صباحا.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه سيتم غلق الطريق السيار شرق غرب في كلا الإتجاهين في شطره الرابط بين بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد بولاية قسنطينة، الجمعة، على الساعة 10:00 صباحا لمدة من 30 د حتى ساعة كاملة بسبب تمرير الكوابل الكهربائية للضغط العالي.

وأشارت إلى أنه سيتم يتم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة.

مقالات ذات صلة
 الوضعية الوبائية: الحكومة توجه نداء للمواطنين

 الوضعية الوبائية: الحكومة توجه نداء للمواطنين

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 جانفي 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 جانفي 2022

أسعار الخبز

أسعار الخبز

رزيق يستنفر مصالح الوزارة لمواجهة ندرة المواد الأساسية

رزيق يستنفر مصالح الوزارة لمواجهة ندرة المواد الأساسية

كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

منظمة المستهلك: أليس من الغريب اختفاء علامات الحليب بعد هذا القرار؟

منظمة المستهلك: أليس من الغريب اختفاء علامات الحليب بعد هذا القرار؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد