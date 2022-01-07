غلق الطريق السيار شرق غرب بقسنطينة لهذا السبب

أعلنت مصالح الدرك الوطني، الجمعة، عن غلق الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد بولاية قسنطينة بداية من الساعة 10 صباحا.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه سيتم غلق الطريق السيار شرق غرب في كلا الإتجاهين في شطره الرابط بين بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد بولاية قسنطينة، الجمعة، على الساعة 10:00 صباحا لمدة من 30 د حتى ساعة كاملة بسبب تمرير الكوابل الكهربائية للضغط العالي.

وأشارت إلى أنه سيتم يتم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة.