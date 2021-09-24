غلق المجال الجوي مع المغرب تأكيد بأن أمن الجزائر خط أحمر

في قراءة لقرار مجلس الأمن.. خبراء:

يرى الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب، أن قرار المجلس الأعلى للأمن بالغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، جاء لتأكيد الجزائر مرة أخرى أن محاولات المخزن ضرب استقرارها عبر الحملات الاستفزازية المسعورة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه.

أكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الخميس أن مجموع القرارات المتخذة يوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن جاءت كرد فعل وكتأكيد من الجزائر على موقفها تجاه المحاولات التي تستهدف ضرب استقرارها وأمنها من خلال تقديم معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن تأكيد الجزائر من خلال هذا القرار أيضا بأن ضبط النفس قد انتهى وقته أمام الحملات المسعورة التي يشنها النظام المغربي ضد الجزائر.

من جهتها، اعتبرت المحللة السياسية الدكتورة نبيلة بن يحيى قرار المجلس الأعلى للأمن قرارا سياديا وفاصلا، ناتج عن مواصلة نظام المخزن لاستفزازاته وما يسعى إليه بدعم من الكيان الصهوني لضرب استقرار المنطقة.

وأردفت قائلة: “القرار الأخير لمجلس الأمن كان فاصلا بعد مجموعة العلاقات المتوترة بين الجزائر والمملكة المغربية، فقد انتقلنا من مرحلة إدراة الأزمة لمجموع القضايا التي تضاربت فيها مصالح البلدين إلى القول الفصل في هذه العلاقات، بدءا بقطع العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي يعد هذا القرار مراجعة جذرية ودقيقة للعلاقة بين البلدين”.