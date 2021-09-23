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الجزائر

غلق المجال الجوي يعلق مصير 15 رحلة مغربية كانت تمر عبر الجزائر

الشروق أونلاين
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غلق المجال الجوي يعلق مصير 15 رحلة مغربية كانت تمر عبر الجزائر

علّق غلق المجال الجوي الجزائري، أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، مصير 15 رحلة كانت تمرّ عبر الجزائر.

وكشف مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية لوكالة رويترز إن 15 رحلة أسبوعيا ستتأثر بقرار الغلق، وجهتها تونس، تركيا ومصر.

وأضاف أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المغربية

قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر.

وجاء في اجتماع مجلس الأعلى للأمن “ترأس، اليوم، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.”

وتابع البيان “خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.”

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