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غلق المحلات وضبط أجهزة التبريد.. تدابير إسبانيا لمواجهة أزمة الطاقة

الشروق أونلاين
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غلق المحلات وضبط أجهزة التبريد.. تدابير إسبانيا لمواجهة أزمة الطاقة

أقرت الحكومة الإسبانية جملة من التدابير لمواجهة أزمة الطاقة التي تعرفها البلاد، حيث تم إلزام المحلات بالغلق عند الساعة 10 ليلا وضبط أجهزة التبريد عند درجات حرارة معينة.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام أوروبية فلن يُسمح للمكاتب والمتاجر ومراكز الاستقبال الاسبانية بضبط أنظمة التبريد الخاصة بها على أقل من 27 درجة مئوية في الصيف أو رفع التدفئة فوق 19 درجة مئوية في فصل الشتاء بموجب مجموعة جديدة من تدابير توفير الطاقة التي وافقت عليها الحكومة.

وقالت وزيرة التحول البيئي الاسبانية تيريزا ريبيرا إن المتاجر ستُلزم أيضًا بإبقاء الأبواب مغلقة ويجب فحص أنظمة التدفئة في كثير من الأحيان لزيادة الكفاءة بموجب الإجراءات الجديدة. وتشمل الإجراءات إطفاء أضواء واجهات المتاجر بعد الساعة العاشرة مساءً. ولن تخضع إنارة الشوارع إلى التدابير الجديدة.

وقد أقرت الحكومة مشروع القانون كجزء من محاولة لخفض استهلاك الغاز في البلاد بنسبة 7 في المائة تماشياً مع اتفاقيات الطاقة الأخيرة للاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الغاز الروسي. وقالت ريبيرا إن الإجراءات ستستمر مبدئيًا حتى نوفمبر 2023.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن الحزمة الجديدة الأسبوع الماضي. وتعمل المؤسسات العامة الاسبانية بالفعل على لوائح مماثلة لتوفير الطاقة، وتؤكد الحكومة أن الإجراءات لن توفر الطاقة فحسب، بل ستخفض أيضا فواتير المنازل والشركات.

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