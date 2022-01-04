غلق برنامج “عدل 2” خلال السنة الجارية

بعدة ولايات.. وزير السكن يعلن:

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الانتهاء من تسليم برامج “عدل 2” بعدة ولايات عبر التراب الوطني في غضون السنة الجارية وغلقه نهائيا، ولفت إلى الانطلاق خلال شهر مارس في توزيع شهادات التخصيص على المكتتبين.

وأبرز بلعريبي، الثلاثاء على هامش تسليم مقررات الاستفادة لـ3500 مستفيد بموقعي عدل ببلديتي الدواودة وفوكة في ولاية تيبازة، أن طموحات الوزارة خلال سنة 2022 هو غلق برامج عدل 2 على مستوى عدة ولايات.

وقال وزير السكن إن “السنة الماضية عرفت محطات كبرى بتسليم 332 ألف وحدة سكنية ونأمل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في القطاع خلال السنة الجارية بما فيها الملاعب الكبرى على مستوى براقي، الدويرة، تيزي وزو، وهران”.

وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن أشغال ملعب وهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تكاد تنتهي، حيث سخرت مؤسسات وطنية لتجسيد المشروع.

وركز وزير السكن على ضرورة اعتماد مؤسسات الإنجاز على المنتج الجزائري في تشييد المشاريع ومنع عمليات الاستيراد، نظرا لجودة مواد البناء المحلية.

وبخصوص المرافق التربوية التي تعرف نقصا واضحا على مستوى الأحياء السكنية الجديدة وخصوصا أحياء عدل، أكد الوزير أن الوضعية تم دراستها مع الولاة وستتم برمجة مؤسسات تربوية بداية السنة الجارية على أن يتم استلامها بداية الموسم الدراسي المقبل وطمأن السكان بحل مشكل تمدرس أبنائهم قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.