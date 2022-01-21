غلق جميع فضاءات التسلية والترفيه بولاية الجزائر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة عن غلق جميع فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه المتواجدة على مستوى إقليم ولاية.

وأوضح بيان للولاية، الخميس، أن القرار جاء نظرا لتطور الوضعية الوبائية، جراء انتشار فيروس كورونا وعليه تقرر ابتداء من تاريخ الخميس 20 جانفي 2022 اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ والمتمثلة فيما يلي:

1- تغلق بصفة احترازية ولمدة (10) أيام، جميع فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر.

2- ضرورة ارتداء الكمامة (القناع الواقي) في جميع الإدارات، المؤسسات العمومية والخاصة، الأماكن والساحات العمومية، الشوارع، المرافق العامة، جميع الفضاءات التجارية ووسائل النقل المختلفة.

3- تسهر كل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ومختلف المرافق العامة المستقطبة للمواطنين على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاحترام إجراء ارتداء الكمامات مع التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المتمثلة في :

▪︎تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي،

▪︎ الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية،

▪︎وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المواطنين،

▪︎ تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا،

▪︎ ضرورة توفير جهاز قياس الحرارة.

وأكد المصدر ذاته أن عدم الامتثال لهذه القرارات، ينجر عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.