غلق شطر من الطريق السيار شمال- جنوب لهذا السبب

سيتم إبتداء من الساعة الواحدة زوالا من يوم الجمعة غلق الطريق السيار شمال- جنوب في شطره الرابط بين محول “سيدي المدني” و “حوش مسعودي” بسبب إجراء تمرين حول كيفية التدخل أثناء إنسداد نفقي.

و حسبما أفاد به الدرك الوطني سيتم غلق شطر من الطريق السيار شمال-جنوب الجمعة إبتداء من الساعة 1 زوالا ولمدة ساعة واحد من أجل تنفيذ تمرين التدخل أثناء إنسداد نفق الحمدانية الواقع على طول هذا الطريق بسبب إفتراض وقوع حادث مروري.

وسيشارك في تنفيذ هذا التمرين المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لكل من ولايتي البليدة والمدية ومديريتي الحماية المدنية والأشغال العمومية بالإضافة إلى الجزائرية للطرق السيارة و شركة نفطال.

وعليه سيتم تحويل حركة المرور خلال هذا الوقت نحو الطريق الوطني رقم 1 من محول حوش مسعودي (المدية) إلى غاية محول سيدي المدني (البليدة) مرورا بالحمدانية، وفقا لذات المصالح.