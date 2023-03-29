غلق شطر من شارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة

أبلغت ولاية الجزائر يوم الأربعاء مستعملي شارع حسيبة بن بوعلي في بلدية سيدي محمد بالعاصمة، بإغلاق شطر من الطريق يومي الأربعاء والخميس.

ويأتي هذا الإجراء لاستكمال أشغال مستعجلة لإصلاح وصيانة التسرّبات في قنوات التزويد بمياه الشرب، على مستوى الشارع المذكور.

وسيتمّ وقف سير كلّ المركبات في الاتجاهين، إلى غاية يوم الخميس 30 مارس. وهذا في الشطر الواقع بين النقطتين 2 و48 من الشارع.

ودعت الولاية في بيانها، إلى تفادي العبور على المسار المحدّد، إلى غاية انتهاء أشغال الصيانة المستعجلة، التي تقوم بها شركة “سيال”.