غلق طرقات وتضرر مساكن جراء الأمطار الطوفانية بباتنة

إنقاذ ثلاثة أشخاص جرفتهم السيول بميلة

تسببت السيول والأمطار الغزيرة والتي بلغت 40 مليمترا محليا، في غلق عديد الطرقات يومي الأربعاء والخميس بسبب غمرها بالمياه، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين بلديتي وادي الماء وسريانة.

وكان الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف شهد حركة بطيئة ومحفوفة بالمخاطر بعد فيضان بعض الأودية خاصة بالنقطة الكيلومترية 193، حيث غطته المياه على مسافة 200 متر، ما اضطر فرق الدرك للتدخل وارشاد العابرين، فيما شهد الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلدية لازرو ولاية باتنة وبلدية بئر الشهداء ولاية أم البواقي غلقا كليا.

وكان إقليم بلدية وادي الماء شهد سيولا جارفة أين تم تسجيل دخول المياه إلى منازل خمسة مواطنين، بالإضافة إلى مطعم المدرسة الابتدائية بوحريق الصالح.

وفي ميلة، نجا الخميس ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة في العقد الرابع من عمرها، من موت مؤكد، بعد انهيار سقف مسكنها الكائن بحي مصطفى بن بولعيد ببلدية شلغوم العيد، وإصابتها بجروح متفاوتة.

كما جرفت مياه الأمطار الرعدية المتساقطة، مساء الخميس على بلدية المشيرة، شاحنة تابعة لمصالح البلدية كان على متنها عاملان في العقد الرابع من العمر جرفتهما مياه الأمطار، ما أدى إلى تحطم الشاحنة، وجرى إخراج العاملين بصعوبة من المجرى المائي.

نفس الوضعية شهدتها سيارة سياحية جرفتها مياه الأمطار بالطريق البلدي رقم 48 ببلدية المشيرة، وشاحنة صغيرة جرفتها مياه الوادي بمشتة فحام بذات البلدية، بعد فرار أصحابها إلى اليابسة بعد ما غمرتهم مياه الوادي.

وتسبب التساقط الغزير للأمطار، في جرف سيارة سياحية من نوع رونو 12 كانت عالقة بمياه وادي مسدورة التابعة لبلدية شلغوم العيد، وإنقاذ أصحابها، فيما غمرت مياه الأمطار منزلا يقع ببلدية وادي النجاء، الأمر الذي تسبب في انهيار جزئي لجدار من الطين، حيث بلغ منسوب ارتفاع المياه 20 سنتم. أما بمشتة الفارغ في بلدية المشيرة، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية لمعاينة 3 منازل تسربت مياه الأمطار إليها.