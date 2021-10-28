غلق طريق بئر مراد رايس-البليدة مؤقتا بعد انهيار قناة صرف صحي

أعلنت ولاية الجزائر عن غلق الطريق الوطني اتجاه بئر مراد رايس البليدة المار ببلدية بئر خادم مؤقتا خلال فترتي الليل والنهار بداية من الخميس.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر، الخميس، في بيان لها أنه في إطار الأشغال الاستعجالية لترميم انهيار قناة للصرف الصحي الرئيسية على مستوى الطريق رقم 1 اتجاه بئر مراد رايس البليدة بالمكان المسمى “les charbonniers، ببئر خادم، تم غلق الطريق أمام حركة المرور مؤقت إلى غاية انتهاء الأشغال.

وأشار بيان الولاية أن حركة المرور ستحول كالتالي:

1- المركبات القادمة من الجهة الغربية لولاية الجزائر اتجاه البليدة عبر الطريق الوطني رقم36، الطريق الاجتنابي والطريق الولائي رقم 116 تقصراين. 2-

2- المركبات القادمة من الجهة الشرقية لولاية الجزائر اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي أو الطريق الشعاعي واد أوشايح.

وأشارت مصالح ولاية الجزائر أنه على إثر حادث انهيار قناة الصرف الرئيسية للمياه المستعملة ببئر خادم، قام الخميس والي الولاية رفقة مديري الموارد المائية والأشغال العمومية بالتوجه إلى مكان الحادث لمعاينة الأضرار.

وأوضحت مصالح الولاية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك، إلى أن الوالي أسدى تعليمات للإسراع في أشغال ترميم انهيار القناة.

وأكد والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، الخميس، أنه سيتم تحويل حركة المرور لمدة تصل من 10 إلى 15 يوما من أمام مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط ببئر مراد رايس إلى وجهات أخرى إلى غاية إصلاح الضرر الذي تسببت فيه الأمطار الأخيرة.

وأوضح الوالي شرفة، لدى معاينته الأولية لمكان الحادث الذي سجلت صبيحة الخميس، بموقع مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط، لمعاينة تضرر القنوات الرئيسية للمياه وانهيار أرضية متسببة في حفرة بعمق 15 مترا، أنه تقرر تحويل حركة المرور ل 10 أيام أو أكثر إلى وجهات محاذية مثل عين النعجة و تقصرين إضافة إلى وادي أوشايح عبر جسر الرملي الجديد، وذلك إلى غاية إتمام الأشغال وعودة حركة المرور بصفة عادية.

وأضاف شرفة أنه تم تكليف مؤسسة كوسيدار للشروع في أشغال استعجالية تدوم من 10 إلى 15 يوم ما يتطلب غلق الطريق الوطني رقم 1 المحاذي للمحطة إلى غاية إصلاح الأضرار المترتبة عن ذلك.

و أبرز الوالي، أن القنوات الرئيسية تعرضت إلى انكسار بسبب الأمطار الأخيرة التي سجلتها الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي، و أن المصالح التقنية كانت قد “سجلت منذ يومين وجود ضرر على مستوى نفس تلك القنوات”.