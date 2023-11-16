غلق مؤقت على فترات للطريق السيار في هذه المنطقة بسبب الأشغال

أعلنت مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة عن غلق مؤقت وإعادة فتح على فترات للطريق السيار شرق غرب على مستوى منطقة لحمادنة بولاية غليزان بداية من الخميس وإلى غاية السبت.

وأفادت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الغلق سيكون بسبب أشغال لشركة سونلغاز لتمرير كوابل كهربائية بالطريق السيار شرق غرب بحمادنة بولاية غليزان.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة عن مباشرة مصالح شركة سونلغاز الى أشغال تمرير كوابل الكهربائية ذات الضغط العالي فوق الطريق السيار وتركيبها على أعمدة كهربائية على جانبي الطريق.

وأوضحت أن الأشغال انطلقت صباح الخميس، وتستمر يومي الجمعة والسبت، تتمركز على مستوى منطقة الحمادنة، ولاية غليزان، النقطة الكلومترية 858.500، في الاتجاهين.

وتجنبا لأي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى فترات محدودة للغلق المؤقت للطريق وإعادة فتح في كل مرة لتمرير أحد الكوابل وعددها 06 كوابل.