-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

غلق مؤقت على فترات للطريق السيار في هذه المنطقة بسبب الأشغال

الشروق أونلاين
  • 164
  • 0
غلق مؤقت على فترات للطريق السيار في هذه المنطقة بسبب الأشغال

أعلنت مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة عن غلق مؤقت وإعادة فتح على فترات للطريق السيار شرق غرب على مستوى منطقة لحمادنة بولاية غليزان بداية من الخميس وإلى غاية السبت.

وأفادت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الغلق سيكون بسبب أشغال لشركة سونلغاز لتمرير كوابل كهربائية بالطريق السيار شرق غرب بحمادنة بولاية غليزان.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة عن مباشرة مصالح شركة سونلغاز الى أشغال تمرير كوابل الكهربائية ذات الضغط العالي فوق الطريق السيار وتركيبها على أعمدة كهربائية على جانبي الطريق.

وأوضحت أن الأشغال انطلقت صباح الخميس، وتستمر يومي الجمعة والسبت، تتمركز على مستوى منطقة الحمادنة، ولاية غليزان، النقطة الكلومترية 858.500، في الاتجاهين.

وتجنبا لأي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى فترات محدودة للغلق المؤقت للطريق وإعادة فتح في كل مرة لتمرير أحد الكوابل وعددها 06 كوابل.

مقالات ذات صلة
“شيّدتم إمبراطوريات بأموال الفساد وأنتم حيتان نهشت الاقتصاد”

“شيّدتم إمبراطوريات بأموال الفساد وأنتم حيتان نهشت الاقتصاد”

قسنطينة.. الكنز السياحي المخفي في الجزائر

قسنطينة.. الكنز السياحي المخفي في الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية (صور)

الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية (صور)

دبلوماسيون يشددون على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

دبلوماسيون يشددون على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

“أبو عبيدة” في مواضيع الواجبات المنزلية والفروض

“أبو عبيدة” في مواضيع الواجبات المنزلية والفروض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد