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الجزائر
تحضيرا لاحتفالات عيد الاستقلال

غلق مؤقت لبعض محاور الطرقات في العاصمة

الشروق أونلاين
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غلق مؤقت لبعض محاور الطرقات في العاصمة
أرشيف
العاصمة

تحضيرات لاحتفالات الذكرى الـ61 لاسترجاع السيادة الوطنية، سيتم غلق بعض محاور الطرقات على مستوى العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لولاية الجزائر.

وسيشرع في تنفيذ هذا الإجراء خلال الفترة المسائية من يوم غد الثلاثاء. عشية انطلاق الاحتفالات بيوم عيد الاستقلال الموافق للخامس من جويلية.

ويستمرّ الغلق المؤقت أمام سير المركبات بين الساعة الثانية 14 زوالا والسادسة والنصف 18:30 مساء، على المحاور التالية:

  • من ساحة الشهداء إلى نهاية شارع عسلة حسين،
  • ومن حديقة صوفيا إلى نهاية شارع زيغوت يوسف.

بناء على ذلك، دعت ولاية الجزائر في ذات البيان، المواطنين إلى استعمال وسائل النقل العمومية لتفادي الازدحام في أثناء الغلق المؤقت للمحاور المذكورة.

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