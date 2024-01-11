غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة – بن عكنون في العاصمة

عند الطريق الوطني رقم 11

أعلنت مصالح ولاية الجزائر يوم الخميس، عن غلق مؤقت في الفترات الليلية للطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة – بن عكنون في العاصمة على الاتجاهين، وذلك عند الطريق الوطني رقم 11.

ويستمرّ هذا الإجراء المؤقت ابتداء من يوم الخميس 11 جانفي، إلى غاية يوم السبت 13 جانفي 2024. من أجل إتمام أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى سطاوالي وزرالدة.

وسيتم غلق الطريق وفق البرنامج التالي:

من مساء اليوم الخميس عند العاشرة 22:00 ليلا، إلى صباح يوم الجمعة عند التاسعة 09:00 صباحا.

من مساء يوم الجمعة عند العاشرة 22:00 ليلا، إلى صباح يوم السبت عند الخامسة 05:00 صباحا.

بناء على ذلك، سيتمّ تحويل حركة المرور في الاتجاهين، على محاور الطريق الوطني رقم 11 نحو زرالدة وسطاوالي، كما يلي: