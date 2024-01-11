غلق مؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة – بن عكنون في العاصمة
أعلنت مصالح ولاية الجزائر يوم الخميس، عن غلق مؤقت في الفترات الليلية للطريق الاجتنابي الجنوبي زرالدة – بن عكنون في العاصمة على الاتجاهين، وذلك عند الطريق الوطني رقم 11.
ويستمرّ هذا الإجراء المؤقت ابتداء من يوم الخميس 11 جانفي، إلى غاية يوم السبت 13 جانفي 2024. من أجل إتمام أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى سطاوالي وزرالدة.
وسيتم غلق الطريق وفق البرنامج التالي:
- من مساء اليوم الخميس عند العاشرة 22:00 ليلا، إلى صباح يوم الجمعة عند التاسعة 09:00 صباحا.
- من مساء يوم الجمعة عند العاشرة 22:00 ليلا، إلى صباح يوم السبت عند الخامسة 05:00 صباحا.
بناء على ذلك، سيتمّ تحويل حركة المرور في الاتجاهين، على محاور الطريق الوطني رقم 11 نحو زرالدة وسطاوالي، كما يلي:
بالنسبة للمركبات القادمة من بن عكنون باتجاه زرالدة تحول حركة المرور على الشكل التالي:
- خروج المركبات من الطريق الإجتنابي الجنوبي نحو الطريق البلدي على مستوى حي كايتي،
- ثم السير إلى غاية الطريق الإجتنابي رقم 11،
- ثم الاتجاه نحو محور الدوران زرالدة – نهج زيغود يوسف،
- ثم الخروج باتجاه الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه الناحية الغربية.
بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الغربية باتجاه بن عكنون تحول حركة المرور على الشكل التالي:
- خروج المركبات من الطريق الإجتنابي الجنوبي نحو محول المعالمة-سيدي عبد الله،
- ثم السير عبر نهج زيغود يوسف إلى غاية محور الدوران زرالدة،
- ثم السير عبر الطريق الوطني رقم 11، مفترق الطرق سيدي فرج، طريق البريجة،
- ثم السير إلى غاية الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه بن عكنون.
بالنسبة للمركبات القادمة من الطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني المتجهة نحو زرالدة تحول حركة المرور على الشكل التالي:
- خروج المركبات من الطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه بن عكنون،
- ثم الخروج عبر محول سيدي فرج،
- السير باتجاه البريجة إلى غاية الطريق الوطني 11،
- ثم السير نحو محو الدوران لزرالدة – نهج زيغود يوسف،
- ثم الخروج باتجاه الطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه الناحية الغربية.