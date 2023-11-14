غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب في هذا الشطر

كشفت مصالح الدرك الوطني، يوم الثلاثاء، عن توقيف مؤقت لحركة السير في الإتجاهين بالطريق السيار شرق-غرب، في شطره الرابط بين بلديتي سطيف والعلمة.

جاء ذلك في بيان لذات المصالح عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك “طريقي”، أن الغلق المؤقت سيكون “بالضبط على مستوى بلدية القلتة الزرقاء (ولاية سطيف) على الساعة العاشرة صباحا بسبب تمرير الكوابل الكهربائية”.

وذكر المصدر نفسه، أن “أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالعلمة بعين المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور”.