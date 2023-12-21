غلق مؤقت للطريق السيار مقطع “تسالة المرجة” في هذا التوقيت  

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن غلق مؤقت للطريق السيار في مقطع تسالة المرجة، في الاتجاهين الجزائر/البليدة يوم الجمعة.

وأفادت الشركة في بيان لها أن مصالح شركة سونلغاز، وبهدف تسهيل مشروع لشركة مختصة في المجال الفلاحي، ستباشر أشغال تحويل موقع لكوابل كهربائي هوائية ذات الضغط المتوسط المارة فوق الطريق السيار، على مستوى مقطع تسالة المرجة (بئر توتة) و ذلك يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، بدءا من الساعة 06 سا00 د الى غاية الساعة 07 سا30 د صباحا.

وقالت الشركة أنه تجنبا لأي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار، ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة الى غلق مؤقت وإعادة فتح بالتناوب، طيلة مدة التدخل، للطريق السيار في الاتجاهين.

وأضافت أنه ولتجنب الانتظار حتى إعادة فتح الطريق، بعد كل فترة غلق مؤقت، يمكن للسادة مستعملي الطريق السيار التحول الى المسارات البديلة كالاتي :

1- الاتجاه نحو البليدة:

-الخروج من محول بئر توتة الى الطريق الولائي رقم 11 (أولاد الشبل) ثم الى الطريق الوطني رقم 61 (الشبلي) ، وصولا الى محول بوفاريك للعودة الى الطريق السيار.

2-الاتجاه نحو الجزائر:

– الخروج من محول بوفاريك الى الطريق الوطني رقم 61 (الشبلي) ثم الى الطريق الولائي رقم 11 (أولاد الشبل)، وصولا الى محول بئر توتة للعودة الى الطريق السيار.