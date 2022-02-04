غلق مؤقت لمؤسستين صيدليتين و20 إنذارا لأخرى

بسبب احتكار باراسيتامول وليفينوكس

تم إصدار 20 إنذارا ضد مؤسسات صيدلانية للتوزيع بسبب احتكار كميات من الأدوية المستخدمة في معالجة كوفيد-19، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وأوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية من مضاربة واحتكار أو بيع مشروط، وبغرض ضمان إتاحة وتزويد الصيدليات بالمواد الصيدلانية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بصفة مستمرة، قامت فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، بتكثيف وتعزيز خرجات التفتيش خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2022”.

وفي هذا الإطار، تم إجراء 32 عملية تفتيش في المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بوسط وشرق وغرب البلاد، أين تم تسجيل عدم احترام الإجراءات الواردة في تسخيرة 18 يناير 2022 باحتكار كميات معتبرة من مضاد تخثر الدم ومن الباراسيتامول، وتم بموجب ذلك إصدار 20 إنذارا بحق تلك المؤسسات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه كميات الأدوية المحتكرة نحو الصيدليات، 48 ساعة بعد صدور الإنذار، بحسب التقرير الذي أعدته فرق التفتيش عقب عمليات الرقابة التي أجريت هذا الخميس 3 فبراير.

كما تم “الإغلاق المؤقت لمؤسستين مختصتين في توزيع الأدوية وهما مؤسسة الترياق فارم بقسنطينة ومؤسسة الأمير للصناعات الصيدلانية بالعاصمة، عدم الامتثال للالتزام بإتاحة جميع الكميات المتوفرة في المخازن للصيدليات، في غضون فترة أقصاها 48 ساعة وكذلك بالنسبة للممارسات التجارية غير القانونية، من بيع مشروط وبيع بالحصص”.

وذكر البيان بأن وزارة الصناعة الصيدلانية وضعت بريدا إلكترونيا ( Requetemedic@miph.gov.dz) تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير الشرعية حتى تتمكن من تقديم شكاواها مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة.