غلق مؤقت لمصنع “فيات” بوهران.. وزارة الصناعة تُوضح

فندت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، المعلومات التي تم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومفادها غلق مصنع السيارات “فيات” بوهران بشكل مؤقت اثر سرقة 132 محرك للشركة المصنعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن تلك الادعاءات عارية من الصحة وأن نشاط المصنع مستمر بشكل طبيعي.

وجاء في البيان “تبلغ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام بأن هناك معلومات مغلوطة متداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مفادها الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران، بسبب سرقة 132 محرك فيات، وقد ألحقت صورة السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بهذا المنشور الكاذب”.

وأضاف “تنفي الوزارة بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع “فيات” بوهران بشكل طبيعي”.

كما دعت الوزارة الجميع إلى “ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات و المعلومات الكاذبة”.