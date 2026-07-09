غلق مؤقت لهذا الطريق الوطني بالعاصمة بداية من اليوم

أعلنت مصالح الدرك الوطني عن غلق الطريق الوطني رقم 11 أمام ميناء الجزائر، على الساعة 23:00 ليلا إلى غاية 05:00 صباحا وهذا ابتداء من اليوم الخميس، 9 جويلية، لمدة عشرة أيام، بسبب أشغال إعادة التهيئة.

وأفاد ذات المصدر أنه سيتم تحويل حركة المرور بالنسبة للمركبات القادمة من باب الوادي المتوجهة إلى شارع جيش التحرير الوطني إلى شارع أول نوفبر عبر محور الدوران حصن 23.

أما بالنسبة للمركبات القادمة من شارع جيش التحرير الوطني المتوجهة نحو باب الوادي، فسيتم تحويلها عند محطة القطار عبر شارع الإخوة قارة ثم إلى شارع شيقيفارا ومنه إلى شارع أول نوفمبر.