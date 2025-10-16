غلق مؤقت لهذا الطريق بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق مؤقت لجزء من الطريق الاجتنابي الجنوبي (الدار البيضاء – زرالدة) في الاتجاهين، على مستوى محول دالي إبراهيم – العاشور، وذلك في إطار أشغال إنجاز الطريق السريع الرابط بين محول ملعب 5 جويلية وبلدية خرايسية.

وسيتم الغلق المؤقت للطريق يوم غد الجمعة 17 أكتوبر 2025، من الساعة الواحدة صباحًا (01:00) إلى غاية الثانية زوالًا (14:00)، قصد وضع دعائم الجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم، حسب ما أوضح بيان الولاية.

وخلال فترة الغلق، سيتم تحويل حركة المرور كما يلي:

بالنسبة للقادمين من زرالدة نحو الدار البيضاء: يتم تحويل حركة السير عبر محول الطريق الوطني رقم 36، ثم إلى الطريق الوطني رقم 41 مرورًا بالشراقة وشوفالي، قبل الخروج إلى الطريق السريع 5 جويلية ثم العودة إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي.

أما القادمين من الدار البيضاء نحو زرالدة: فسيتم تحويلهم عبر محول ملعب 5 جويلية نحو الطريق السريع، ثم الطريق الوطني رقم 41 مرورًا بشوفالي والشراقة، فإلى الطريق الوطني رقم 36 وصولًا إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي.

ودعت ولاية الجزائر مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور وتعليمات التحويل المؤقت، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الأشغال.