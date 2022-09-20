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الجزائر

غلق مصلى محطة الخروبة.. المدير يخرج عن صمته

نادية شريف
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غلق مصلى محطة الخروبة.. المدير يخرج عن صمته
صفحة محطة الخروبة على فيسبوك
صورة لمحطة الخروبة

خرج مدير محطة الخروبة بالجزائر العاصمة عن صمته بعد الشكاوى المستمرة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بغلق المصلى.

وقال المدير عبر حساب محطة النقل على فيسبوك: “بصفتي مدير المحطة، أتشرف بتقديم توضيح فيما يخص قاعة الصلاة (المصلى) الخاص بالمحطة، حيث أن السيول الناتجة عن الفيضانات الأخيرة وكذا طبيعة البناية القديمة التي صعبت علينا أشغال إعادة التهيئة والترميم”.

وأردف: “لكن بفضل الله والعمال والمتطوعين، العملية في مرحلتها الأخيرة، وسوف يتم فتحها خلال هذا الأسبوع، طالبا من الجميع الحفاظ على المكان، وعدم تحويله إلى مرقد مثلما حدث من قبل”.

وأضاف: “في حالة وجود أي عارض أو مشكل في المحطة تعلمكم الادارة مسؤوليها أن الأبواب مفتوحة في كل وقت 24سا/24سا من أجل التكفل بانشغلاتكم واقترحاتكم.. وشكرا”.

وكان نشطاء قد تداولوا منشورات عبر مختلف الشبكات تتحدث عن غلق مصلى محطة الخروبة منذ ماي الماضي.

وقالت نساء إن الرجال وجدوا لهم حلا وكأن الصلاة مفروضة عليهم وحدهم في حين لا حل لهن، أما الرجال فاشتكوا من الازدحام والصلاة بالتناوب.

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التعليقات
1
  • باش جراح

    عوده الحركه الاسلاميه ....

    -1

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