غلق هذا الطريق الاجتنابي في العاصمة يوم الجمعة

كشفت ولاية الجزائر العاصمة، الخميس، عن غلق جزئي ومؤقت للطريق الاجتنابي الجنوبي المؤدي من الدار البيضاء إلـى بن عكنون، يوم الجمعة.

وأفاد بيان ولاية الجزائر العاصمة أنه بسبب القيام بأشغال سوف يغلق جزء من الطريق بصفة مؤقتة يوم غدٍ الجمعة بدايةً من الساعة الثالثة إلى غاية الثامنة صـباحًا.

وتم تحويل حركة المرور للمركبات حسب بيان الولاية كالتالي:

من محول المطار على الطريق السريع الشرقي، ثم الطريق السريع وادي أوشايح حتى محول التقاطع مع الطريق الجنوبي.

على مستوى مدخل المنطقة الصناعية وادي السمار ( الطريق الولائي رقم 118). ثم (الطريق الوطني رقم 61 ) فالطريق الاجتنابي للكاليتوس، للوصول الى المحول التقاطع مع الطريق الجنوبي.

وقدمت ولاية الجزائر في آخر بيانها “اعتذارها عن الازعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت. وتدعو المواطنين إلى استعمال محاور الطرق الأخرى مع احترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع”.