غليان في البيت الكاميروني وإيتو يُريد هذا المدرب

بلغ الخلاف ذروته بين وزير الرياضة الكاميروني نرسيس موال كومبي ورئيس اتحاد الكرة المحلي صامويل إيتو، بِشأن منصب الناخب الوطني.

تأتي هذه “الأزمة” قبل شهر، من موعد مواجهة الكاميرون للمنتخب الوطني الجزائري، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وإذا كان وزير الرياضة الكاميروني نرسيس موال كومبي، يُطالب بِالإبقاء على التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو في منصب الناخب الوطني. فإن رئيس اتحاد الكرة صامويل إيتو يُريد جلب التقني المحلّي ريغوبيرت سونغ، للإشراف فنيا على منتخب “الأسود الجموحة”.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة المحلّية، فإن إيتو يسعى إلى كسب جبهة الشارع الكاميروني، بإسناد مأمورية تدريب منتخب الأكابر إلى إطار فني محلّي مُمثّل في ريغوبيرت سونغ، خاصّة وأن إيتو حديث العهد بِمنصب رئيس اتحاد الكرة (انتُخب في ديسمبر الماضي فقط). وأيضا يُحاول امتصاص غضب الجمهور بعد ورطة المنتخب داخل القواعد، وتفريطه في التتويج بِكأس إفريقيا 2022. فضلا عن ذلك، يُؤمن إيتو بِأن التقني سونغ يمتلك من الكفاءة المهنية والشخصية القوية، ما يُؤهّله لِفرض الانضباك وبلوغ الهدف المسطّر، المُرادف لِتأهيل المنتخب إلى موندديال قطر.

وبِالمقابل، يُفضّل وزير الرياضة الكاميروني نرسيس موال كومبي تجديد الثقة في الناخب الوطني أنطونيو كونسيساو، لأنه يعلم جيّدا أن إقالة التقني البرتغالي قبل الآوان، ستُكلّف خزينة الحكومة الكاميرونية غاليا. ومعلوم أن السلطات العليا للبلاد هي مَن تدفع المستحقات المالية للناخب الوطني وبقية أفراد جهاز التدريب، وليس اتحاد الكرة الكاميروني.

ويُدرب أنطونيو كونسيساو (60 سنة) منتخب الكاميرون منذ سبتمبر 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في العام المقبل. بينما سبق للتقني ريغوبيرت سونغ (45 سنة) أن لعب لِمنتخب بلاده الكاميرون في منصب مدافع، وأحرز مع المهاجم إيتو كأس أمم إفريقيا 2000 و2002. وفي مجال التدريب، يُشرف سونغ منذ عام 2018، على منتخب بلاده الكاميرون لِفئة أقلّ من 23 سنة، كما سبق له تدريب منتخب المحلّيين ما بين 2016 و2018. وهما الوظيفتان الوحيدتان له في هذا المجال.

وكان اتحاد الكرة الكاميروني، وفي آخر اجتماع لِمكتبه التنفيذي، قد أمهل الرئيس صامويل إيتو بِحسم أمر الناخب الوطني (بقاء كونسيساو أو إقالته وتعيين سونغ)، في آجال لا تتعدّى 3 أيّام، الفترة المرادفة حتى نهاية مساء هذا السبت.